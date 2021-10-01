Уснул за столом - чиновника в СКО могут уволить за пьянку в рабочее время

В Петропавловске на заседании совета по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении руководителя Есильской районной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Танатара Айхожаева, передает zakon.kz.

В один из дней чиновник из Есильского района вместе со своим начальником заместителем руководителя Северо-Казахстанской территориальной инспекции Калякиным в кафе распивали спиртные напитки, - сообщает 7152.kz.

В результате в кафе была разбита посуда, а один из госслужащих уснул за столом. Руководство заведения сообщило в полицию.

После инцидента Сергей Калякин написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Член совета, руководитель департамента экономических расследований по СКО Куат Абдыханов на онлайн-встрече предложил уволить госслужащего по отрицательным мотивам. А национальный эксперт в области трудового права Инесса Куанова посчитала, что Айхожаеву нужно дать шанс исправиться, ведь сотрудник с большим опытом ранее никогда не привлекался к дисциплинарной ответственности.

В итоге совет по этике рекомендовал уволить нарушителя. Стоит отметить, что работу на госслужбе он сможет продолжить, но уже на другом месте.