Подведены итоги конкурса "Парасатты отбасы" в Алматы

В Алматы на базе Antikor ortalygy состоялось награждение победителей конкурса "Парасатты отбасы", передает zakon.kz.

Конкурс проводился в рамках проекта "Алматы - Адалдық Алаңы", и главной целью мероприятия являлось формирование в семье и обществе культуры добропорядочности. Семья - важнейшее звено передачи ребенку социально-исторического опыта, опыта эмоционального и делового взаимодействия, - рассказали в пресс-службе Antikor.

Всего в конкурсе приняли участие 37 человек, среди них учащиеся школ и колледжей. Для участия в конкурсе учтены следующие требования: продолжительность видео не более трех-четырех минут, а также раскрытие основной идеи и роли в формировании антикоррупционной культуры.

Все работы были представлены в свободном доступе на платформах Instagram и Youtube.

По итогам конкурса победителями стали 12 семей. Лучшим трем работам присудили 1, 2 и 3 места, вручив ценный приз, а остальных победителей конкурса наградили в девяти номинация. В их числе такие, как "Многоязычная семья", "Лучшая читающая семья", "Творческая семья" и другие.

Победители конкурса:

1 место – Цой Давид, школа №10;

2 место – Худяков Ян, школа №57;

3 место – Алиханова Томирис, школа №125.

По номинациям: Мырзашева Акмарал - 141 школа, Жылкыбек Дархан – Колледж строительства и народных промыслов, Советбек Жигер – 174 школа, Иманкожа Жаркын – Колледж технологии и фрористики, Абсаматов Сырым – 154 школа, Шамшатова Акзада – 138 гимназия, Курмаш Дастан – 108 школа, Абылгапар Улболсын - 103 школа, Акжан Багдаулет - Колледж технологии и флористики.