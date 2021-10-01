Умер российский актер из "Глухаря"

Скончался российский актер театра, кино и ТВ Александр Дубовицкий, передает zakon.kz.

По информации пользователей портала kino-teatr.ru, тело артиста было обнаружено и опознано в морге в прошлом месяце. Обстоятельства и причины смерти Дубовицкого не уточнены.

Александр Дубовицкий родился 19 июня 1968 года. В 1987-м окончил Челябинский институт культуры по специальности "режиссер народных театров", в 1994-м - эстрадное отделение Московского государственного училища циркового и эстрадного искусства. Служил в спецназе ГРУ.

Актер известен по фильмам: "Звездочет", "МУР есть МУР", "По ту сторону волков", "Адвокат", "Эшелон", "Глухарь", "Слуга государев", "Десантный батя", "Исаев", "Меч", "Записки экспедитора Тайной канцелярии", "Зверобой" и "Мент в законе".