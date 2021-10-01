Четырех подозреваемых в ограблении задержали в Алматинской области

1 октября 2021, 20:25
Фото: zakon.kz

Полицейские Алматинской области задержали четырех подозреваемых в ограблении, передает zakon.kz.

21 сентября текущего года около 3:00 в дежурную часть Талгарского РУП обратился 19-летний житель поселка Кендала с заявлением об ограблении. По словам заявителя, на него у кафе напали четверо неизвестных и, избив его, забрали 60 тыс. тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 191 ч. 2 УК РК, - написал начальник ДП региона Серик Кудебаев в Facebook.

Подозреваемым избрана "мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке".

Ведется досудебное расследование.


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