"Гиперглаз" нашли в окаменелостях возрастом около 390 млн лет

Международная группа исследователей повторно изучила рентгеновские снимки окаменелых останков трилобитов подотряда Phacopina возрастом около 390 млн лет. В результате у этих существ была обнаружена уникальная для животного мира глазная система, которую авторы открытия назвали "гиперглазом", передает zakon.kz со ссылкой на rg.ru.

Краткий отчет можно найти на сайте Кельнского университета.

Трилобиты - это членистоногие, которые населяли мировые океаны, но вымерли около 251 млн лет назад. Трилобиты подотряда Phacopinae вымерли еще раньше, в конце девонского периода - около 360 млн лет назад.

Новое исследование доказывает, что они значительно отличались даже от своих сородичей. Доктор Бриджит Шенеманн и ее коллеги изучили рентгеновские снимки, сделанные радиологом Вильгельмом Штюрмером в 1970-х годах. Штюрмер увлекался палеонтологией, хотя и был любителем. Он предполагал, что обнаруженные им волокна под глазами трилобитов - это нервы или уникальная "светопроводящая" система.