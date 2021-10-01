Развитие речного судоходства на Иртыше обсудил Мамин с главой Омской области

Премьер-министр РК Аскар Мамин встретился с губернатором Омской области РФ Александром Бурковым, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Стороны обсудили актуальные вопросы приграничного сотрудничества РК и РФ в торгово-экономической, промышленной кооперации, АПК, энергетической, транзитно-транспортной, туристической, культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание в ходе переговоров уделено вопросам развития речного судоходства на трансграничной реке Ертис (Иртыш), - говорится в сообщении.

Как уточняется, объем грузоперевозок по реке между городами Павлодар и Омск к 2025 году планируется увеличить в четыре раза и довести до 1 млн тонн в год.

Проводимый капитальный ремонт Бухтарминского, Усть-Каменогорского и Шульбинского судоходных шлюзов будет способствовать открытию сквозного судоходства по всей реке Ертис и в перспективе мультимодального сообщения с КНР, - пишет пресс-служба премьер-министра.

Казахстан является крупнейшим торгово-экономическим партнером Омской области РФ. Товарооборот за январь-июль 2021 г. составил $192,3 млн, что на 26,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.