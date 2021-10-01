Блокирующий ВИЧ и Эболу ген нашли биологи

Американские биологи нашли у обезьян и мышей ген, одна из мутаций которого блокирует вирусы ВИЧ, Эбола и другие опасные вирусы. У людей тоже есть этот ген, но в оригинальном виде, без мутаций, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Если удастся его модифицировать, это станет прорывом в борьбе с многими смертельными вирусными инфекциями, считают авторы.

Ген CHMP3 играет ключевую роль в клеточных процессах, которые жизненно важны для поддержания целостности клеточной мембраны, межклеточной передачи сигналов и деления клеток у людей и животных.

Исследователи из медицинского департамента Университета Юты и Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке обнаружили, что у мышей и обезьян есть измененная версия этого гена retroCHMP3, которая кодирует соответствующий измененный белок, обладающий очень важной функцией - он блокирует способность вирусов выходить из инфицированной клетки и предотвращает таким образом заражение соседних клеток.

Речь идет о ВИЧ, Эбола и некоторых других вирусах, которые проникают в клеточные мембраны, а затем отпочковываются от клетки-хозяина и таким образом распространяются по организму. RetroCHMP3 задерживает этот процесс, называемый путем ESCRT, на достаточно долгое время, чтобы вирус больше не мог размножаться и погиб.

Это было неожиданное открытие. Мы были удивлены тем, что небольшое замедление нашей клеточной биологии сводит на нет репликацию вирусов, - приводятся в пресс-релизе Университета Юты слова ведущего автора исследования, эволюционного генетика доктора Нельс Элде.