Парня убило током на рабочем месте в Уральске

Жителя Уральска убило током при пломбировке грузового вагона. 26-летний мужчина погиб мгновенно на рабочем месте, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Молодой человек навешивал пломбы на одном из железнодорожных тупиков, но задел линию электропередач, рассказали в полиции. На помощь парню поспешил коллега, но было уже поздно. Прибывшие врачи скорой помощи лишь констатировали смерть.

Тело погибшего мужчины отправили на экспертизу.

Установлено, что на месте трагедии не соблюдались правила техники безопасности. В отношении руководителя предприятия возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Находясь на рабочем месте, гражданин 1995 года рождения получил удар током, после чего скончался на месте происшествия. В настоящее время за необеспечение охраны труда в отношении директора данного предприятия ведется досудебное расследование по статье 156 ч.3 УК РК, - рассказала ведущий специалист пресс-службы департамента полиции ЗКО Молдир Садыргалиева.