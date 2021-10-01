Двое афганцев пытались незаконно попасть в Казахстан

Костанайскими полицейскими пресечена попытка незаконного пересечения госграницы иностранными гражданами, передает zakon.kz.

На территории Костанайской области 1 октября 2021 года сотрудниками полиции пресечен факт подготовки к незаконному пересечению государственной границы РК иностранными гражданами. Установлен гражданин Казахстана, который за материальное вознаграждение оказал содействие и доставил в приграничный район страны двух граждан Исламской Республики Афганистан, у одного из которых отсутствовали документы удостоверяющие личность, - рассказали в пресс-службе ДП Костанайской области.

По данному факту в отношении казахстанца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 394 ч.1 УК РК (организация незаконной миграции).

В отношении афганцев в настоящее время проводятся проверочные мероприятия.