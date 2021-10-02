Чем опасны пульсоксиметры в домашних условиях во время пандемии

Российский пульмонолог, терапевт Александр Карабиненко заявил о том, что использование ставших популярными в пандемию COVID-19 пульсоксиметров в домашних условиях может быть опасным, если человек доверяет только данным гаджета и не обращается к врачам, передает zakon.kz.

Это необходимая вещь так же, как тонометр. Грамотное самонаблюдение не во вред. В ситуации пандемии это очень хорошо, если основная часть населения будет ориентирована на то, какие цифры считать за норму, - рассказал терапевт радиостанции "Говорит Москва".

Карабиненко перечислил показатели прибора, на которые нужно ориентироваться в измерении уровня насыщения кислородом капиллярной крови.

Число дыханий должно быть до 20 в минуту, свыше - уже одышка. Нормальные цифры пульсоксиметрического измерения в норме у человека от 94 до 99%, - пояснил он.

На другие изменения, по мнению терапевта, следует обратить внимание, когда они ниже 90%. Он добавил, что для получения верного результата лучше связаться с лечащим врачом.