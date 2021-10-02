Коронавирус в Казахстане: что изменилось за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 октября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано почти на 50 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Более позитивная динамика отмечена в Нур-Султане - выявлено на 32 новых случая КВИ меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 889 040 случаев.
В Казахстане 2637 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 826 090 человек.
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