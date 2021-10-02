Коронавирус в Казахстане: что изменилось за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 октября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано почти на 50 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Более позитивная динамика отмечена в Нур-Султане - выявлено на 32 новых случая КВИ меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 252,

в городе Алматы – 485,

в городе Шымкент – 105,

в Акмолинской области – 55,

в Актюбинской области – 82,

в Алматинской области – 225,

в Атырауской области – 56,

в ВКО – 123,

в Жамбылской области – 51,

в ЗКО – 82,

в Карагандинской области – 152,

в Костанайской области – 109,

в Кызылординской области – 45,

в Мангистауской области – 8,

в Павлодарской области – 121,

в СКО – 67,

в Туркестанской области – 40.

Всего в стране подтверждено 889 040 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2637 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 150,

в городе Алматы - 528,

в городе Шымкент - 190,

в Акмолинской области - 165,

в Актюбинской области - 171,

в Алматинской области - 317,

в Атырауской области - 97,

в ВКО - 355,

в Жамбылской области - 15,

в ЗКО - 109,

в Карагандинской области - 138,

в Костанайской области - 118,

в Кызылординской области – 42,

в Мангистауской области - 73,

в Павлодарской области - 82,

в СКО - 55,

в Туркестанской области - 32.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 826 090 человек.



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