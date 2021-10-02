Коронавирус в Казахстане: что изменилось за сутки

2 октября 2021, 08:00
Фото: zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 октября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано почти на 50 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Более позитивная динамика отмечена в Нур-Султане - выявлено на 32 новых случая КВИ меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 252,
  • в городе Алматы – 485,
  • в городе Шымкент – 105,
  • в Акмолинской области – 55,
  • в Актюбинской области – 82,
  • в Алматинской области – 225,
  • в Атырауской области – 56,
  • в ВКО – 123,
  • в Жамбылской области – 51,
  • в ЗКО – 82,
  • в Карагандинской области – 152,
  • в Костанайской области – 109,
  • в Кызылординской области – 45,
  • в Мангистауской области – 8,
  • в Павлодарской области – 121,
  • в СКО – 67,
  • в Туркестанской области – 40.

Всего в стране подтверждено 889 040 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2637 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 150,
  • в городе Алматы - 528,
  • в городе Шымкент - 190,
  • в Акмолинской области - 165,
  • в Актюбинской области - 171,
  • в Алматинской области - 317,
  • в Атырауской области - 97,
  • в ВКО - 355,
  • в Жамбылской области - 15,
  • в ЗКО - 109,
  • в Карагандинской области - 138,
  • в Костанайской области - 118,
  • в Кызылординской области – 42,
  • в Мангистауской области - 73,
  • в Павлодарской области - 82,
  • в СКО - 55,
  • в Туркестанской области - 32.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 826 090 человек.



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