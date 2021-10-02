Британская королева оплачивает адвокатов обвиненному в изнасиловании принцу Эндрю

Британская королева Елизавета II финансирует защиту своего сына принца Эндрю, против которого американка Вирджиния Джуффре подала в США иск об изнасиловании, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

В статье Telegraph говорится, что королева в частном порядке выделяет миллионы фунтов стерлингов на защитников принца. Так, услуги Эндрю Бреттлера, одного из американских адвокатов принца, обходятся британскому престолу в $2 тыс. в час.

По данным издания, Елизавета вынуждена финансировать принца, потому что он лишился источников дохода.

Обвинения в адрес принца Эндрю раздаются начиная с 2019 года. Сам он их всегда опровергал, но в 2019 году отошел от выполнения обязанностей члена королевской семьи после одного неудачного интервью на телевидении.