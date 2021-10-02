В Нур-Султане полицейский пес нашел пропавшую 16-летнюю девушку

В первые же минуты поисков собака взяла след подростка, передает zakon.kz.

С заявлением в полицию о пропаже несовершеннолетней дочери обратилась 42-летняя жительница столицы.

На поиски девочки был ориентирован личный состав полиции, а также сотрудник кинологический службы со специально обученной служебной собакой по кличке Феликс. Пес сразу взял след и привел полицейских к автомобилю, в котором находилась пропавшая вместе с парнем. Девочку передали матери.

Сотрудники ювенальной полиции поставили беглянку на профилактический учет, провели беседу с родителями. Как выяснилось, девушка и раньше уходила из дома, но в скором времени возвращалась.

Стоит отметить, что собака Феликс уже стала настоящим героем, несмотря на то, что поступила на службу недавно. В начале сентября этого года полицейская собака нашла потерявшегося двухлетнего малыша, который пропал возле детских аттракционов.Сегодня служебная овчарка подает большие надежды, хорошо обучена и четко выполняет команды кинолога, - добавили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.