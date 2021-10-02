Тело звезды "Глухаря" нашли в морге спустя 22 дня после смерти

Актер сериалов Александр Дубовицкий ушел из жизни в возрасте 53 лет, передает zakon.kz.

Как сообщает Starhit, Дубовицкий умер 7 сентября, но известно об этом стало лишь недавно. Тело артиста пролежало в морге 22 дня, никто из родных не заметил его исчезновения. Обстоятельства смерти не уточняются.

Александр окончил Челябинский институт культуры по специальности "режиссер народных театров", а также эстрадное отделение Московского государственного училища циркового и эстрадного искусства. Кроме того, актер служил в спецназе ГРУ.

Известен по ролям в картинах "Звездочет", "МУР есть МУР", "По ту сторону волков", "Адвокат", "Эшелон", "Глухарь", "Слуга государев", "Десантный батя", "Исаев", "Меч", "Записки экспедитора Тайной канцелярии", "Зверобой" и "Мент в законе".