Волейбольный клуб "Алтай" стартовал с победы в клубном чемпионате Азии

1 октября в Накхонратчасиме (Таиланд) стартовал Чемпионат Азии по волейболу среди женских команд, передает zakon.kz.

Казахстан представлен на этом турнире двумя клубами, сообщает пресс-служба ФВ РК. В первый игровой день на площадку спортивного комплекса Terminal 21 Hall вышел действующий чемпион республики "Алтай". Соперником казахстанок выступила филиппинская дружина "Ребиско". Поединок продлился три сета и остался за клубом из Усть-Каменогорска - 3:0 (25-23, 25-13, 25-17).

2 октября свой первый матч сыграет "Жетысу". Подопечным Елены Павловой предстоит матч против филиппинского клуба "ПВЛ".

Всего в клубном чемпионате Азии участвуют семь женских команд, которых организаторы поделили на две группы.

View this post on Instagram Публикация от ҚАЗАҚСТАН ВОЛЕЙБОЛ ФЕДЕРАЦИЯСЫ (@volleyfederationkz)

Куандык Шынасилов