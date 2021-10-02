Токаев высказался о 30-летней годовщине полета в космос Аубакирова

2 октября 1991 года в космос полетел первый казахский космонавт Токтар Аубакиров, сообщает zakon.kz.

В день 30-летия знаменательной даты Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что это событие положило начало реализации программы космических исследований Казахстана.

30 лет назад с Байконура отправился в исторический полет первый казах-космонавт Токтар Аубакиров. Это событие положило начало реализации программы космических исследований Казахстана. Сегодня освоение космоса служит интересам нашего народа и нашей национальной экономики, - написал Токаев на своей странице в twitter.

2 октября 1991 года стал историческим днем для двух государств – Казахстана и Австрии, впервые отправивших в космос своих соотечественников.

По приглашению Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в тот день на космодром Байконур прилетели руководители большинства союзных республик, а также канцлер Австрии Франц Враницкий.