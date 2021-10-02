Определяющие качество состава воздуха экодатчики установили в Актау

В городе Актау установили экологические датчики, определяющие качество состава воздуха, сообщает zakon.kz.

В рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" в городе Актау установлено 8 экологических датчиков, определяющих качество состава воздуха, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Оборудование установлено в 27 мкр. в школе №16, 32 мкр. в школе №29, 14 мкр. в школе №1, в 1 мкр. в школе №3, 22 мкр. в школе №22, в 5 мкр. в школе №7, в недавно открывшейся новой школе микрорайона Шыгыс-1 и во дворе школы №27 села Умирзак.

По словам руководителя областного управления цифровизации Айдына Хадиева, через эко станции можно мониторить показатели состава и уровня загрязненности воздуха.

Показания данных датчиков жители города смогут просматривать и отслеживать через сайт airkaz.org и мобильное приложение Smart Aktau. По словам руководителя областного управления цифровизации, Мангистауская область по установке данных экодатчиков занимает второе место в стране после Алматы.