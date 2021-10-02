Саакашвили пытался совершить госпереворот - грузинский политик

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили планировал госпереворот, передает zakon.kz.

По словам Кобахидзе, Саакашвили приехал в страну с целью принести с собой беспорядки.

Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления, - цитируют политика РИА Новости.

О задержании экс-президента на родине стало известно в пятницу. Ранее он заявлял, что намерен вернуться к октябрьским выборам в органы самоуправления.