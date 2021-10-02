Министр экологии Сериккали Брекешев посетил с рабочим визитом Туркестанскую область

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев посетил с рабочим визитом Туркестанскую область, сообщает zakon.kz.

Он встретился с местными жителями и обсудил один из самых острых вопросов южного региона – ситуацию с обеспечением водой.

Министр посетил "Туркестанский магистральный канал" и ознакомился с работами по его бетонированию. Длина канала составляет 149 км, и он является основным источником воды для местных хозяйств. Подчеркнув важность проводимых работ, Сериккали Брекешев отметил, что по завершении проекта будет снижен уровень потерь воды.

Отметим, строительные работы, начатые в 2020 году, будут завершены в следующем году.

Глава ведомства также ознакомился с ходом работы, проводимой в сельском округе "Ескі Иқан", в рамках проекта модернизации ирригационных и дренажных систем. Здесь будут восстановлены 72 скважины вертикального дренажа и около 300 км каналов. Он поручил ускорить темпы строительства для сдачи его в эксплутацию в указанный срок.

После Сериккали Брекешев ознакомился с работой Коксарайского водного контррегулятора, который решает задачу по снижению рисков наводнения в регионе. Как сообщил директор Туркестанского филиала РГП "Казводхоз" Мерлан Керимжанов, данный объект был введен в эксплуатацию в 2011 году и в настоящее время нуждается в модернизации. Он представил министру проект его модернизации, который был обсужден со специалистами. Проект будет представлен до конца года с учетом всех замечаний и предложений.

В завершении рабочей поездки министр вместе с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым, с председателем Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК Нурланом Алдамжаровым и генеральным директором РГП "Казводхоз" Алтаем Елжасовым посетили Шардаринское водохранилище. Они обсудили с местными жителями актуальные вопросы, связанные с управлением водными ресурсами. Жители выразили обеспокоенность безопасностью водоема, которому более 50 лет. Министр С. Брекешев поручил подрядной компании завершить строительные работы в установленные сроки, не превышая перерасхода финансовых средств, изначально указанных в проекте.

Отметим, что ремонтные работы по повышению сейсмостойкости водохранилища будут завершены в 2022 году. Для ускорения темпов работы были даны соответствующие поручения. После завершения строительных работ Шардаринское водохранилище сможет выдержать землетрясение магнитудой в 7 баллов.

В ходе рабочей поездки министр также встретился с представителями местных рыбоводческих хозяйств. Ознакомился с производственным процессом перспективами развития рыбной промышленности в регионе.