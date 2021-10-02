Туркестан: В "Жетиколе" стартовал международный турнир по рыбной ловле

Стартовал международный турнир по ловле рыбы с лодок на спиннинги "Turan fest", организованный Федерацией спортивной рыбалки РК и акиматом Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

В международном соревновании, организованном в рыболовной зоне "Жетиколь" Отырарского района, принимают участие спортсмены из 12 стран, в том числе из России, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана.

После завершения проекта "Модернизация озерной системы" в Жетиколе, где проходят соревнования, будет улучшена экологическая обстановка города Туркестан, развитие малого и среднего бизнеса и туризма, также дополнительно повысится объем воды до 300 млн. кубометров. Это место находится под особой охраной и стало рекреационной зоной, где посажены деревья, а лесные массивы увеличиваются. Кроме того, улучшится микроклимат и станет местом отдыха населения. Как сообщают метеорологи, в результате комплексных мер в регионе повысилась влажность воздуха, а температура воздуха снизилась до -1,5 градусов. На торжественном открытии заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов отметил, что рыболовный туризм способствует укреплению дружественных отношений между государствами, создает прекрасную возможность для профессионального и культурного общения.

Добро пожаловать в Туркестанскую область, полную легенд и историй, с богатой природой! Мероприятие, проводимое на международном уровне, станет масштабным проектом, который придаст импульс развитию туризма и спорта. Мы со своей стороны начали развивать водный туризм в регионе, сочетая туризм и спорт. Туристы, приезжающие в Туркестан, теперь смогут ловить рыбу и отдыхать на природе. Ввод водоканалов в Туркестан с жарким климатом даст большой импульс спортивной отрасли области, которая занимает первое место по водному спорту в республике. Уверен, что сегодняшние соревнования в рыболовной зоне "Жетиколь " станут еще одним направлением развития туризма в Туркестанской области. Есть поговорка: "Спорт - посол мира". Пусть международные соревнования перерастут в межгосударственную ружбу, крепкие отношения между спортсменами. Удачи вам всем! - сказал заместитель акима области Сакен Калкаманов.

Заместитель акима области отметил, что организаторы профессиональных охотничьих и рыболовных туров, т. е. аутфитеры, организуя такие соревнования каждый сезон, приносят в сферу туризма десятки миллиардов долларов прибыли. Сакен Амангельдиевич рассказал, что в Туркестанской области, совмещая туризм и спорт, началось развитие водного туризма в регионе, и поделился системными планами в этом направлении. Для этого в рамках первого "Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года" строятся крупные водные объекты.

За счет капитального ремонта Туркестанского магистрального канала сэкономлено 60 млн. кубометров воды. На территории Туркестана благоустроена протяженность 8 км каналов, строится зона отдыха, велодорожки. При реализации проекта водохранилища "Кенсай-Коскорган-2" будет поставлено до 34 млн. кубических метров сточных вод. Сейчас большая плотина поднялась до 27 метров в высоту, а малая плотина была полностью возведена. Этот канал уже в этом году позволил избежать потерь весенних паводковых вод и набрать 5 млн. кубометров воды.

Кроме того, разрабатываются проекты "Строительство машинного русла реки Сырдарья" и строительства водохранилища "Саркырама". Эти проекты - очень важная работа по обеспечению Туркестанского региона водопроводной водой. Кроме того, для интенсивного развития академической гребли, гребли на байдарках и каноэ, парусного спорта, плавания и триатлона в Туркестанской области в прошлом году начато строительство гребного канала. Общая площадь этого комплекса составляет 100 гектаров.

В соответствии с олимпийскими стандартами по гребному спорту и байдарке международного класса в центре будут построены гостиницы, помещения для зрителей, мосты. В спорткомплексе пройдут соревнования по таким популярным видам водного и пляжного спорта, как водные сани, пляжный футбол, волейбол, гандбол, регби. Все это делается для будущего молодых спортсменов Туркестана.

Международный турнир по ловле рыбы с лодок на спиннинги Turan fest, организованный Федерацией спортивной рыбалки РК и акиматом Туркестанской области, пройдет с 1 по 3 октября. Конкурс планируется проводить ежегодно.



