Дождь и снег: Какая погода ожидает казахстанцев 3 октября

Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 3 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

Ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на северную, восточную и центральную половину Казахстана, где ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока временами сильные осадки, усилится ветер, в ночные часы - туман, гололед. Западная половина Казахстана под влиянием антициклона, где погода преимущественно без осадков, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

На севере, западе и юге Акмолинской области ожидается туман.

На юго-западе, юге Костанайской области - туман, днем на северо-западе области усилится ветер 15 м/с.

На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На западе Павлодарской области - туман, гололед.

На востоке Карагандинской области ожидается туман, днем на севере, в центре области усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, на северо-востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области - туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидается туман.