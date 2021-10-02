Оружие и 1 млн тенге вынес вор из квартиры в Алматы

2 октября 2021, 18:14
Фото: пресс-служба ДП города Алматы

Житель Алматы забрался в одну из квартир дома в Турксибском районе и вынес оттуда ноутбук, смартфон, оружие и один миллион тенге, сообщает zakon.kz.

Полиция установила и задержала подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 31-летний гражданин С.

В Управлении полиции он признался в содеянном. Часть денег он успел потратить, а украденное оружие полицейские изъяли во время задержания. пресс-служба ДП города Алматы

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК – статье 188 ч.3. п.3 и статье 291 ч.1.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции города Алматы.


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