Есть овсянку ежедневно опасно для здоровья — врач-диетолог

Врач-диетолог Галина Барташевич рассказала о вреде чрезмерного употребления овсяной каши для организма человека, сообщает zakon.kz.

В беседе с ФБА "Экономика сегодня", она пояснила, что ежедневное употребление овсяной каши может спровоцировать развитие тяжелого хронического заболевания.

В овсянке содержатся так называемые фитаты.

Это такие вещества, которые препятствуют нормальному усвоению кальция организмом. А уже недостаток кальция может спровоцировать развитие остеопороза.

Чтобы не допустить подобного, овсянку нужно есть не каждый день, а два-три раза в неделю. Галина Барташевич

В качестве альтернативы на завтрак Барташевич предложила готовить блюда из гречневой или ячневой крупы, а также риса или булгура.

А вот овсяное молоко, по словам медика, совсем невредный продукт. В нем содержится витамин D, который способствует росту волос и ногтей и улучшает настроение.