Президент Филиппин уходит из политики

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил, что не будет баллотироваться на пост вице-президента и уйдет из политики, сообщает zakon.kz.

Свое решение Дутерте анонсировал там, где он должен был зарегистрироваться в качестве кандидата, передает The Manila Times.

В соответствии с конституцией страны он больше не сможет претендовать на президентскую должность.

Подавляющее большинство филиппинцев считает, что я не имею на это права. Пытаться обойти закон и баллотироваться на пост вице-президента стало бы нарушением конституции, духа конституции. Сегодня я объявляю об уходе из политики. Родриго Дутерте

На Филиппинах президент может избираться только на один шестилетний срок. Выборы пройдут в мае 2022 года.

Родриго Дутерте 76 лет. До начала политической карьеры он был юристом, имел право заниматься адвокатской практикой и прошел путь от четвертого до второго заместителя прокурора Давао.

После прихода Дутерте к власти на Филиппинах развернулась жесткая борьба с наркоторговлей: рейды сопровождались убийством тысяч подозреваемых в распространении наркотиков.



Среди прочего Дутерте известен своими эксцентричными высказываниями. Так, в 2016 году, когда занимавший в то время должность президента США Барак Обама заявил о намерении спросить филиппинского президента о внесудебных казнях, последний назвал его "сукиным сыном". Впоследствии лидер США отменил готовившуюся встречу с Дутерте. Через два года президент Филиппин извинился перед Обамой, заявив, что это была "просто болтовня".