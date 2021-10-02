Казахстанец вышел в полуфинал ЧМ по борьбе в Норвегии

Олег Болтин, член сборной Казахстана по борьбе в весовой категории 125 кг, вышел в полуфинал мирового первенства ЧМ, сообщает zakon.kz.

Чемпионат проходит в Осло, передает Olympic.kz.

В полуфинале турнира Болтин проведет поединок против Гено Петриашвили из Грузии.

Азамат Даулетбеков (86 кг) стартовал в соревнованиях с победы, но уступил во втором круге олимпийскому чемпиону Хасану Яздани.

Адлан Аскаров (61 кг) и Нуркожа Кайпанов (74 кг) уступили в первом круге турнира.