Сохраняется интрига казахстанского чемпионата по футболу

2 октября стартовал 23-й тур первенства страны по футболу среди команд Премьер-лиги, передает zakon.kz.

В первый игровой день внимание болельщиков было приковано к двум матчам. Стремящаяся вернуть свое чемпионство столичная "Астана" гостила в Талдыкоргане и заработала необходимые три очка, обыграв "Жетысу", - 3:1. У гостей дубль оформил Марин Томасов, и один мяч на счету на Фатоса Бечирая. Гол престижа у хозяев забил Айбар Жаксылыков.

С тем же счетом - 3:1 - закончилась и игра в Костанае, где главный преследователь "Астаны" в турнирной таблице - "Тобол" - взял верх над "Ордабасы" из Шымкента. Победу северянам принесли Игорь Сергеев, Зоран Тошич и Роман Асранкулов. Южане довольствовались одним мячом Султанбека Астанова.

За три тура до окончания чемпионата республики "Астану" и "Тобол" разделяет всего одно очко: у первых - 53 балла, у костанайцев - 52.

Поражение "Жетысу" заставило семиреченцев досрочно покинуть Премьер-лигу.

Еще в одном матче первого игрового дня "Туран" и "Шахтер" разошлись миром - 0:0.

В оставшихся матчах 23-го тура встретятся:

"Кайсар" - "Актобе"

"Тараз" - "Атырау"

"Каспий" - "Кызыл-Жар"

"Кайрат" - "Акжайык"

Куандык Шынасилов