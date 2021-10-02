Назван лидер среди мобильных приложений

Аналитики составили рейтинг мобильных приложений, которые приносят создателям больше всего денег, сообщает zakon.kz.

Согласно обнародованному агентством SensorTower рейтингу, на первом месте находится приложение TikTok.

По данным платформы, в третьем квартале текущего года потребительские расходы на мобильные приложения составили $33,6 млрд, что на 15,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

TikTok лидировал в App Store, однако в Google Play соцсеть заняла только четвертую строчку, уступив Google One, Piccoma и Disney+.

Рынок мобильных приложений продолжает расти во время пандемии коронавируса, благодаря чему количество загруженных за отчетный период приложений составило 35,7 млрд единиц.

Как и в предыдущих кварталах, самой прибыльной игрой остается PUBG Mobile, но при этом она не заняла первое место ни в магазине Apple, ни в магазине Google. В первом случае лидерство за Honor of Kings, во втором — за Genshin Impact. Также именно эти игры заняли соответственно второе и третье место в общем зачете.