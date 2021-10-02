Экзитпол: На выборах в Грузии лидирует правящая партия

В Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Как свидетельствуют экзитполы, правящая партия лидирует в Грузии на выборах в органы местного самоуправления, сообщает zakon.kz.

"Грузинская мечта" набирает более 47% голосов, на втором месте – основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" с 27%, передает телеканал Imedi.

Согласно экзитполу телекомпании "Мтавари архи", "Грузинская мечта" получает 38,6%, а ЕНД - 33%. Третье место занимает партия "За Грузию" с 7,6%.

Телеканал "Формула" со ссылкой на результаты своего экзитпола сообщил, что "Грузинская мечта" набирает 46%, ЕНД - 33%, а "За Грузию" - 6%.

Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.

Опрос проводился у избирательных участков, в выборах участвовали 43 партии.