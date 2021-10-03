Врач перечислила вредные для пожилых людей продукты

Пожилым людям стоит отказаться от полуфабрикатов и добавить в рацион фрукты и овощи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом рассказала врач-диетолог Нурия Дианова.

Людям в возрасте не стоит употреблять промышленные продукты, полуфабрикаты, также нужно ограничить потребление сладостей. В силу замедления метаболизма, наличия лишнего веса, заболеваний сердца или диабета полуфабрикаты надо минимально использовать, предпочитать готовить пищу самостоятельно, поскольку это более качественная еда. Под запрет также попадают сдобная выпечка, которая содержит пальмовое масло, избыточное количество трансжиров и много сахаров. Предпочтение лучше отдавать цельнозерновому хлебу, – приводит слова Нурии Диановой радио Sputnik.

Людям в возрасте следует с осторожностью есть орехи и различные семена. Если пациент знает, что у него есть выпячивание стенок в кишечнике, то такие продукты попадают под запрет. В противном случае можно употреблять молотые орехи.

Дианова добавила, что в рацион необходимо включить фрукты и овощи, учитывая при этом индивидуальную переносимость.