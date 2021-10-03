Может ли Роналду обратиться в ислам, рассказал Нурмугамедов

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ходе мусульманской встречи для ютуб-канала Eman Channel ответил на вопрос о том, говорил ли он с Криштиану Роналду об исламе, сообщает zakon.kz.

Есть ли вероятность, что Роналду примет ислам? Он постоянно говорит: "Салам Аллейкум", "Иншаллах" (смеется). Он понимает религию. Он придерживается своей веры, я придерживаюсь своей. Когда я встречаю людей, никогда не спрашиваю: "Эй, какой ты религии?". Это не очень хороший пример от мусульманина, такое поведение, — сказал Хабиб.