Может ли Роналду обратиться в ислам, рассказал Нурмугамедов

3 октября 2021, 07:36
Фото: instagram/khabib_nurmagomedov

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ходе мусульманской встречи для ютуб-канала Eman Channel ответил на вопрос о том, говорил ли он с Криштиану Роналду об исламе, сообщает zakon.kz.

Есть ли вероятность, что Роналду примет ислам? Он постоянно говорит: "Салам Аллейкум", "Иншаллах" (смеется). Он понимает религию. Он придерживается своей веры, я придерживаюсь своей. Когда я встречаю людей, никогда не спрашиваю: "Эй, какой ты религии?". Это не очень хороший пример от мусульманина, такое поведение, — сказал Хабиб.


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