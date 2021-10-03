В Казахстане число зараженных COVID-19 близится к 900 тысячам

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 октября 2021 года. Согласно статистике, было зафиксировано на 105 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы, Нур-Султан и Алматинская область. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1953 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 289,

в городе Алматы – 440,

в городе Шымкент – 67,

в Акмолинской области – 51,

в Актюбинской области – 88,

в Алматинской области – 198,

в Атырауской области – 50,

в ВКО – 104,

в Жамбылской области – 49,

в ЗКО – 63,

в Карагандинской области – 160,

в Костанайской области – 109,

в Кызылординской области – 39,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 110,

в СКО – 86,

в Туркестанской области – 43.

Всего в стране подтверждено 890 993 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2238 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 250,

в городе Алматы - 598,

в городе Шымкент - 88,

в Акмолинской области - 21,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 326,

в Атырауской области - 93,

в ВКО - 180,

в Жамбылской области - 7,

в ЗКО - 3,

в Карагандинской области - 129,

в Костанайской области - 177,

в Кызылординской области – 52,

в Мангистауской области - 72,

в Павлодарской области - 119,

в СКО - 90,

в Туркестанской области - 33.

Всего в стране выздоровели 828 328 человек от COVID-19.