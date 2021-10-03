Казахстанский фигурист стал серебряным призером ISU Junior Grand Prix в Польше

3 октября 2021, 12:32
Фото: olympic.kz

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал серебряным призером ISU Junior Grand Prix, передает zakon.kz

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал серебряным призером ISU Junior Grand Prix. Данный турнир состоялся в Гданьске. По результатам обеих программ спортсмен из Казахстана набрал 207,3 балла. Этот результат позволил ему занять второе место, - говорится в сообщении.

Россиянин Глеб Лутфуллин (231,26) стал обладателем "золота". Его сокомандник Егор Рухин (202,28) замкнул тройку лучших.


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