Казахстанский фигурист стал серебряным призером ISU Junior Grand Prix в Польше

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал серебряным призером ISU Junior Grand Prix, передает zakon.kz
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана.
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал серебряным призером ISU Junior Grand Prix. Данный турнир состоялся в Гданьске. По результатам обеих программ спортсмен из Казахстана набрал 207,3 балла. Этот результат позволил ему занять второе место, - говорится в сообщении.
Россиянин Глеб Лутфуллин (231,26) стал обладателем "золота". Его сокомандник Егор Рухин (202,28) замкнул тройку лучших.
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