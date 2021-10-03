Китайское "Искусственное солнце" готово к запуску

Китайские ученые заявили, что они завершили все работы по созданию испытательного термоядерного реактора (CFETR), сообщает zakon.kz со ссылкой на hi-tech.

Если все пойдет согласно графику, то мир может увидеть искусственное солнце уже в ближайшее десятилетие.

Проект был основан на новейших разработках в области управляемого термоядерного синтеза и на данный момент полностью готов. Впереди долгая фаза испытаний, проб и ошибок, но китайские ученые полны оптимизма включить искусственное солнце в ближайшие 10 лет, если получат одобрение от правительства. CFETR направлен на выработку огромного количества электроэнергии для предприятий и населения, но пока о коммерческом использовании технологии говорить слишком рано.

Ученые утверждают, что "искусственное Солнце" будет в 13 раз горячее настоящего. Его температура будет доходить до 150 млн °С. По планам экспертов, после запуска устройство будет вырабатывать энергию, похожую на ту, которая есть в недрах светила.

Проект реализуется в Китайском институте физики плазмы. Ожидается, что CFETR сможет генерировать 200 МВт электроэнергии с учетом потерь на нагрев и сдерживание плазмы. В случае успеха установка станет первой в мире, способной поставлять чистую энергию, полученную в результате термоядерной реакции.