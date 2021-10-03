Диетолог рассказала, кому нельзя есть много яблок

Яблоко считается полезным фруктом, но и его нельзя есть в большом количестве некоторым людям, сообщает zakon.kz.

О пользе и вреде яблок рассказала RT врач-диетолог Елена Соломатина.

В этом фрукте много веществ, включая кверцетин, укрепляющий сосуды и нейтрализующий воспаления, а также пектин, способствующий выведению токсинов и излишков холестерина из организма. Но, по словам специалиста, в определенных случаях чрезмерное потребление свежих яблок может нанести вред.

Несмотря на то, что при сушке яблок часть витаминов разрушается, это достаточно хороший способ обработки. Однако самым продуктивным способом хранения этого продукта является заморозка, считает Соломатина.

В замороженных продуктах сохраняется значительно больше витаминов, микро- и макроэлементов. Елена Соломатина

Необходимо помнить, что если у человека наблюдается повышенная кислотность, количество употребляемых яблок нужно ограничить. В частности, кислые и необработанные нельзя людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Включать их в рацион можно только в запеченном виде. Диабетикам также стоит обратить внимание на количество съеденных фруктов. Они содержат большое количество сахара и повышают уровень глюкозы в крови.