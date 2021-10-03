Токаев поздравил ветеранов и сотрудников Казахского радио с юбилеем

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил ветеранов и сотрудников Казахского радио со 100-летним юбилеем, сообщает zakon.kz.

Поздравление президент опубликовал в Twitter.

Поздравляю ветеранов и сотрудников Қазақ Радиосы с замечательным праздником - 100-летием этого важного средства массовой информации. Ваш многолетний продуктивный труд будет оценен государственными наградами и мерами социальной поддержки. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 3, 2021

Поздравляю ветеранов и сотрудников Қазақ Радиосы с замечательным праздником - 100-летием этого важного средства массовой информации. Ваш многолетний продуктивный труд будет оценён государственными наградами и мерами социальной поддержки.