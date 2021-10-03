Токаев поздравил ветеранов и сотрудников Казахского радио с юбилеем

3 октября 2021, 19:04
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил ветеранов и сотрудников Казахского радио со 100-летним юбилеем, сообщает zakon.kz.

Поздравление президент опубликовал в Twitter.

Поздравляю ветеранов и сотрудников Қазақ Радиосы с замечательным праздником - 100-летием этого важного средства массовой информации. Ваш многолетний продуктивный труд будет оценён государственными наградами и мерами социальной поддержки.


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