Как изменилась торговля в Казахстане в пандемию

Затяжной период карантинных ограничений заметно отразился на подходе к торговле, передает zakon.kz.

По словам руководителя крупнейшего продуктового ритейлера Центральной Азии Magnum Cash&Carry Азамата Османова, ранее поход за продуктами воспринимался как рутинный и малоприятный процесс.

Вы же наверняка видели угрюмых детишек, висящих на тележках, или мужей, обескураженных необходимостью совершать этот "ритуал поклонения холодильнику". Приехать, припарковаться, ходить между полками, все это загрузить, отстоять очередь на кассе, положить в багажник, поднять в квартиру – "многоборье" одним словом. Мы сегодня привыкли к этому "многоборью", и это норма нашей жизни, – отметил он в ходе выступления на TEDх Astana.

Выросший в Шымкенте, Османов уверен, что в Казахстане – особенно на юге – прочно укоренилась "культура базара". Еще недавно люди были убеждены в том, что цивилизованная торговля не сумеет отбить лидерство у более традиционного конкурента.

Аналитики, изучающие ситуацию, говорили, что торговые сети конкурируют не друг с другом, а именно с базаром, – заявил спикер.

Между тем, по его признанию, пандемия внесла серьезные коррективы во все сферы жизни, в том числе и в торговый бизнес. Так, руководство Magnum, запланировавшее запуск онлайн-магазина на конец 2020 года, было вынуждено открыть его уже в апреле.

Сегодня 1% товарооборота компании Magnum составляет онлайн-сегмент. Этот показатель сопоставим с лидерами российского ритейла. Я сейчас говорю об X5, которой принадлежат бренды "Пятерочка" и "Перекресток". Они также закрыли 2020 год с показателем в 1%. Мы видим, что в этом сегменте рост идет в геометрической прогрессии, – подчеркнул Азамат Османов.

Рост e-commerce в мире за период пандемии составил 20%. В Казахстане – 80%, что говорит о появлении большого количества цифровых ниш, число которых впоследствии будет только расти.

Если посмотрим на капитализацию компании с большой базой – Amazon, за два года ее рост составил 80% – до 1,7 трлн долларов. Стоимость российского маркет-плейса Ozon после IPO в конце прошлого года выросла с семи до 11 млрд долларов. То есть сейчас он стоит больше, чем крупнейшая российская торговая компания X5 Retail Group, владеющая огромным количеством офлайновых магазинов. Компания Kaspi оценивается в 22 млрд долларов. Это все те компании, которые в свое время сделали ставку на цифровой мир, – резюмировал спикер.

По результатам совместного исследования компании PwC Kazakhstan и Ассоциации Цифровой Казахстан, в прошлом году объем онлайн-покупок в стране вырос в 1,8 раза, средний чек – на 52%. Отмечается также, что отсутствие у покупателей возможности приобретать товары традиционным способом побудило продавцов улучшать свои веб-платформы и сервисы. В результате электронная коммерция получила дополнительный стимул для развития, а спрос на покупку товаров в онлайн повысился.

По данным Министерства торговли и интеграции, к 2022 году объем рынка e-commerce достигнет 1,9 трлн тенге. Еще более внушительные цифры приводит Центр развития торговой политики Qaz Trade – 3,5 трлн тенге к 2025 году.