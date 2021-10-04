Национальный реестр туристских брендов создается в Казахстане

Министр культуры и спорта РК своим приказом от 27 сентября 2021 года утвердил Правила формирования и ведения реестра национальных туристских брендов, сообщает zakon.kz.

Так, национальным туристским брендом является туристский бренд, разработанный и включенный в реестр. Реестр брендов ведет АО "Национальная компания "Kazakh Tourism", созданная правительством для продвижения туристских возможностей страны на внутреннем и международном туристских рынках, а также для формирования положительного туристского имиджа страны на международном уровне.

Как следует из правил, к туристским брендам относятся популярные среди туристов достопримечательности природного и историко-культурного наследия, местность или территория, а также туристские маршруты, включающие посещение данных объектов, уникальные события (мероприятия), услуги и занятия, привлекающие к себе большой поток туристов.

Реестр ведется организацией на казахском, русском и английском языках на электронном носителе и размещается на интернет-ресурсе организации.

Реестр содержит следующие сведения о национальном туристском бренде:

наименование;

описание;

местонахождение;

фотографии в форматах JPEG или PNG, в количестве не менее десяти штук, в различных масштабах и ракурсах, дающие полное представление о национальном туристском бренде;

результаты маркетингового исследования.

Ведение реестра осуществляется путем внесения сведений о туристском бренде; обновления реестра при изменении сведений о национальном туристском бренде, а также исключения из реестра национального туристского бренда.

Для актуализации реестра организация проводит ежегодный мониторинг национальных туристских брендов на предмет изменения сведений о национальном туристском бренде и утраты особого значения национального туристского бренда для имиджа страны на международном уровне.

Исключение или изменение сведений о национальном туристском бренде в реестре осуществляется на основании решения правления по итогам результатов мониторинга.