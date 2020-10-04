Еренчинов: Казахстан является маркером экологических проблем Центральной Азии

Казахстан с его обширной территорией и большими запасами природных ресурсов является маркером экологических проблем Центрально-Азиатского региона. Об этом сказал председатель совета директоров НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" Данияр Еренчинов.

Напомним, в рамках проведения всемирной выставки "ЭКСПО-2020 Дубай" в национальном павильоне Казахстана состоялась серия деловых мероприятий под единым названием "Kazakhstan Green Day". В рамках одного из мероприятий состоялась панельная сессия на тему "Программа партнерства "Зеленый мост" и система управления региональными экологическими рисками как механизм трансфера зеленых технологий".

В мировой практике общепризнаны две стратегии в направлении борьбы с изменением климата это – митигация и адаптация. Вместе с тем для правильной реализации мер по митигации и адаптации ключевым является определение уязвимостей (рисков) изменения климата. Для точного определения рисков необходимо моделирование ситуаций при изменении климата и последствий его изменения, - сказал Еренчинов, выступая на сессии.

Справочно: митигация - подразумевает смягчение негативных последствий, адаптация -подразумевает подготовка к его ожидаемым последствиям.

Участниками мероприятия было предложено, что для поддержания инициативы программы партнерства "Зеленый мост" необходимо разработать систему управления экологическими рисками в странах Центральной Азии, которая будет способствовать продвижению зеленого финансирования, в том числе обеспечит стимулирование в реальных секторах экономики путем проведения анализа долгосрочных экологических рисков и новых направлений для инвестирования.

По их словам, система управления региональными экологическими рисками будет способствовать раскрытию экологических данных корпорациями и финансовыми учреждениями, тем самым обеспечив прозрачность.

Также было отмечено, что на сегодняшний день, Казахстаном предпринимаются шаги, способствующие активизации широкого обсуждения по созданию системы управления экологическими рисками и имплементации ее на весь Центрально-Азиатский регион, в том числе было обсуждено, что данный вопрос необходимо включить в повестку для стран Центральной Азии в рамках планируемой 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая состоится 2 ноября 2021 года в Глазго (Шотландия).