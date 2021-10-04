Коронавирусы обнаружили у летучих мышей в России

У летучих мышей в России обнаружили другие варианты коронавируса, но не SARS-CoV-2, передает zakon.kz.

Как заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская, помимо SARS-СoV-2, в природе существуют и другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в России.

SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно 200 летучих мышей, разных видов, методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2, но ничего не нашли, - пояснила она.

По словам эксперта Роспотребнадзора, другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в России, встречаются во всех регионах, где водятся эти млекопитающие. При этом Сперанская уточнила, что пока в России они мало исследованы.