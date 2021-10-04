Появилось видео с места падения самолета в Италии

Вылетевший из аэропорта Линате и направлявшийся на остров Сардиния небольшой частный самолет врезался в здание парковки на севере Италии, передает zakon.kz.

Видео с места крушения опубликовали в Instagram-паблике.

View this post on Instagram Публикация от Kris P Brothers️️️ (@kris_p_brothers)

После падения самолета здание парковки загорелось. В этот момент в здании никого не было, оно находилось на ремонте. Вспыхнул пожар. Также загорелись несколько автомобилей, припаркованных у здания.

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Ранее стало известно, что небольшой частный самолет разбился в североитальянском городе Сан-Донато-Миланезе. В результате происшествия погибли восемь человек: два пилота и шесть пассажиров, в том числе ребенок. В результате катастрофы выживших нет.