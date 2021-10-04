Доллар снова дешевеет

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 425,73 тенге (-0,33), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,7-427,1 тенге, евро – 493,5-495,5 тенге, рос. рубль - 5,84-5,89 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 4 октября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,30%, составив $75,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре упали на 0,25% — до $79,08 за баррель.