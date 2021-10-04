Скончался бывший министр транспорта и коммуникаций РК

Скончался бывший министр транспорта и коммуникаций Казахстана Серик Алигужинов, сообщает zakon.kz.

Коллектив Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК выражает соболезнования семье и близким председателя правления "КАО", бывшего министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Серика Карабатыровича Алигужинова, ушедшего из жизни 3 октября. пресс-служба МИИР РК

Серик Алигужинов родился в 1944 году в Павлодарской области и прошел путь от механика автоколонны 2564 в Павлодаре до министра транспорта и коммуникаций РК. Возглавлял передислокацию министерства в новую столицу, стоял у истоков создания системообразующих предприятий отрасли транспорта и коммуникаций.

После выхода на пенсию Серик Карабатырович возглавлял Союз Автотранспортников Республики Казахстан "КАО". Награжден орденом Дружбы Народов СССР, казахстанскими орденами "Құрмет" и "Парасат" за значительный вклад в политическое, социальное и экономическое развитие страны, являлся Почетным гражданином города Павлодар за заслуги в социально-экономическом развитии города.

Редакция zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Серика Карабатыровича.