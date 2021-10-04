В Павлодаре убили мужчину

Подозреваемый в убийстве мужчины задержан, передает zakon.kz.

3 октября около 02:25 в квартире дома 247 по ул. Ак. Сатпаева в Павлодаре обнаружен труп 20-летнего сельчанина с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан 23-летний павлодарец.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 1 УК Республики Казахстан. Задержанный водворен в ИВС Павлодара, - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.