Спецоперацию провели в Алматы и Нур-Султане

В Алматы и Нур-Султане полицейские ликвидировали секс-притоны, работающие под видом эротических массажных салонов, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками криминальной полиции МВД в Нур-Султане и Алматы пресечена деятельность преступной группы из граждан Узбекистана и Казахстана, которые занимались организацией и содержанием притонов для занятия проституцией и сводничеством под видом эротических массажных салонов. Установлена группа из восьми человек, которая на длительное время, распределив роли между участниками, организовала криминальный бизнес в Алматы и Нур-Султане. Преступники размещали объявления в сети интернет (...) и вводили девушек в заблуждение о возможности получения высокооплачиваемой работы, после чего проводили кастинги, вовлекая их в занятие проституцией (от 20 до 30 девушек), - говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-ресурсе МВД РК.

Отмечается, что притоны организовывались в элитных коттеджах и работали круглосуточно, без выходных. Ежедневный доход безналичным расчетом перечислялся организатору группы и в месяц составлял 10-12 млн тенге.​

1 октября единовременно в Алматы и Нур-Султане прошла спецоперация по задержанию преступников, проведены обыски, также изъяты вещественные доказательства. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 262 ч. 1 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", проводится расследование.

Организаторы задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

С начала года органами внутренних дел зарегистрировано 136 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, в их числе семь - за торговлю людьми и 16 - торговлю несовершеннолетними.