В Алматы пенсионерам подарили денежные сертификаты

Компания "Lotomatic" подарила 100 сертификатов номиналом в 10 тыс. тенге нуждающимся пенсионерам, передает zakon.kz.

1 октября отмечается Международный день пожилого человека. По данным Министерства здравоохранения, в Казахстане увеличивается продолжительность жизни – она составляет 73 года. Однако это на 8 лет меньше, чем в развитых странах. Сегодня в Казахстане 7,7% населения – люди старше 65 лет.

В честь Международного дня пожилых Совет ветеранов Медеуского района обратился к бизнесменам с просьбой помочь малоимущим пенсионерам. На просьбу отреагировала компания "Lotomatic", которая занимается продажей моментальных электронных лотерей. Она действует от имени и по поручению Национального оператора лотереи "Сәтті Жұлдыз".

Руководитель компании "Lotomatic" в первых рядах поддержал эту просьбу, одобрил, дал указание помочь. Было принято решение подарить 100 сертификатов номиналом в 10 тыс. тенге. Все это не ради пиара. В первую очередь здесь проявление человечности. Надеемся хоть немного помочь нашим пожилым людям, - сказал директор по правовым вопросам компании "Lotomatic" Ербол Иманбаев.

Он отметил, что эту сумму пенсионеры могут потратить в супермаркете.

Сертификаты передали представителям Совета ветеранов в акимате Медеуского района.

Мы благодарим компанию за оказанную благотворительную помощь. Совместно с отделом социальной помощи акимата Медеуского района мы выбирали тех, кто действительно одинок и находится в более тяжелых условиях. Сертификаты пойдут этим 100 пенсионерам, - объяснила заместитель председателя Медеуского Совета ветеранов Дина Байсеит.

В Совете ветеранов сообщили, что в Медеуском районе живет 28 тыс. пенсионеров. Из них около 300 человек являются малоимущими. После того, как пенсионерам вручат сертификаты, Совет ветеранов предоставит "Lotomatic" отчет о выполненной работе.