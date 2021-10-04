Неправильная поза за компьютером влияет на мозг - ортопед 

Ощущение усталости и головная боль к концу рабочего дня может свидетельствовать о неправильной позе, в которой человек сидит перед компьютером на протяжении всего времени. Как это исправить, объяснила врач-ортопед Елена Пастарнак, передает zakon.kz.

Как отмечает врач, проблема может заключаться в нарушении снабжения мозга кислородом из-за неправильной позы, которую принимает человек за рабочим столом, сообщает Sputnik.

Если мы долго сидим и смотрим в монитор, то мы неправильно держим голову. В таком положении голова наклонена вперед и от этого напрягаются мышцы шеи, что вызывает нарушение кровообращения в шейном отделе и провоцирует головную боль и плохое самочувствие. Кроме того, в таком положении мы сводим плечи и сутулимся. Это оказывает давление на грудную клетку, что мешает дыханию. Нарушение снабжения головного мозга кровью и кислородом приводит к сонливости и усталости, – сказала Елена Пастарнак.

Неприятных последствий можно избежать, если во время работы за компьютером соблюдать простые правила, считает она.

Например, когда мы сидим за компьютером, надо спину держать ровно, в естественном положении. Нельзя задирать или опускать голову, монитор должен быть на уровне глаз. Плечи должны быть расслабленными, а локти лежать под углом от 90 до 120 градусов. Для поддержки позвоночника стоит поставить стопы ног на поверхность пола, а не класть ногу на ногу, – посоветовала Елена Пастарнак.

Специалист порекомендовала офисным работникам хотя бы один раз в час вставать из-за стола и двигаться не меньше минуты, чтобы размять мышцы.

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