70-летний юбилей отмечает известный казахстанский поэт

Секретарь правления Союза писателей Казахстана, лауреат Государственной премии РК, поэт Бахытжан Канапьянов отмечает 70-летний юбилей, сообщает zakon.kz.

Творчество Бахытжана Канапьянова широко известно в Казахстане и за рубежом. Он является лауреатом различных престижных литературных премий. Его произведения переведены на многие языки мира и изданы отдельными книгами в разных странах. В 2017 году вышедшая в Париже на французском языке его книга "Обратная перспектива" была презентована в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Он также известен как переводчик, сценарист и издатель. В свое время им был осуществлен перевод на русский язык жемчужины народного творчества - эпоса "Кыз-Жибек". По мнению многих специалистов, это лучший перевод на русский язык этого литературного памятника. В различные годы им были также переведены на русский язык произведения Абая, Шакарима, Магжана.

В середине 90-х годов был секретарем Союза кинематографистов Казахстана. Интересным является факт, что в молодом возрасте Бахытжан Канапьянов был ассистентом режиссера у Эмиля Лотяну на съемках легендарного фильма "Мой ласковый и нежный зверь".

Издательским домом "Жибек Жолы", руководимым Канапьяновым, изданы произведения многих казахстанских и зарубежных авторов, в том числе 50-томное собрание сочинений Мухтара Ауэзова.

В настоящее время Бахытжан Канапьянов - секретарь Союза писателей Казахстана, курирующий вопросы взаимодействия литературы разных стран мира.

Как собкор "Литературной Газеты" он опубликовал в ней свыше 50 статей о литературной жизни Казахстана.

В декабре 2020 года Бахытжан Канапьянов за книгу стихов "Достояние души" стал лауреатом Государственной премии РК.