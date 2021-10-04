"Шериф" попал в скандал на чемпионате Молдовы

4 октября 2021, 15:02
Фото: instagram/fc_sheriff

Футболисты тираспольского "Шерифа" устроили драку во время игры на чемпионате Молдовы, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в матче первенства Молдавии, где "Шериф" в гостях встречался с клубом "Милсами", сообщает championat.com. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу тираспольской дружины и массовой потасовкой футболистов обеих команд во втором тайме.

Игрок "Милсами" Игорь Ламбарский намеренно ударил сзади по ногам футболиста "Шерифа" Эмонда Аддо. Африканский хавбек не сдержал эмоций и ответил обидчику ударом по лицу.

Ламбарский после этого упал на газон, а команды массово начали разбираться в данной ситуации. Разнимать футболистов пришлось даже главному тренеру "Шерифа" Юрию Вернидубу.

По итогам эпизода Аддо получил красную карточку, а Ламбарский, ударивший соперника сзади по ногам, – лишь предупреждение. Позже представители "Шерифа" отметили несправедливость такого решения, ведь игрок "Милсами" по футбольным правилам тоже должен был получить красную карточку.

Куандык Шынасилов


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