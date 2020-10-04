Почему HR-ы лучших компаний бронируют места выпускникам IQanat

Эффект "умных инвестиций", впечатляющие результаты, а также планы фонда обсудили участники первого форума IQanat в столице.

Ежегодно более 40 тыс сельских школьников из 5 тыс казахстанских сел принимают участие в олимпиадах самого крупного образовательного фонда IQanat. Несколько сотен лучших ребят зачисляются в школу IQanat High School of Burabay (IQHSB) на различные формы бесплатного обучения. С текущего академического года более 10 тыс финалистов олимпиады IQanat станут участниками ежегодного тренинга по развитию и повышению самооценки. Первые выпускники IQHSB уже получили более 50 приглашений от международных, а также казахстанских университетов. Благодаря работе фонда и поддержке меценатов обладателями гранта стала сотня сельских детей, выпускников школы IQHSB. Проект финансируется 63 казахстанскими бизнесменами, оказывающих помощь своим землякам.

Главной новостью форума стало решение попечителей о снижении финансового порога для вхождения в ряды попечителей фонда IQanat. Размер годового взноса сельской школе снижен до стартовых от 385 000 тенге. Таким образом, каждый желающий казахстанец среднего достатка имеет возможность поддержать талантливых сельских школьников уже сегодня.

Попечители фонда IQanat с учениками школы IQHSB

Поддержка попечителей:

В целом, бюджет 63 попечителей фонда IQanat на прошлый академический год составил более 450 млн тенге, на нынешний - запланировано вложить в трансформацию сельских детей около 800 млн тенге.

Участниками форума стали Сергей Кан, Байжан Канафин, Тимур Турлов, Ерлан Исекешев, Газиз Кусаин, Андрей Лаврентьев, Зухра Оразова, Оксана Ушкевич, Рустем Усманов, Ануар Сулейменов, другие филантропы, а также выпускники школы IQHSB.

Попечители фонда IQanat

Казахстанские HR-ы "резервируют" айканатовцев:

Секция "Путь в профессию: от ученика школы до работника компании" стала ключевой темой форума. Рекрутинг 30 крупных и самых желанных для соискателей компаний, среди которых Lancaster Group, BI Group, GRATA INTERNATIONAL, группа компаний Аллюр, СЕВКАЗЭНЕРГО, Астрон Групп и другие, уже сейчас бронируют айканатовцам места в своих департаментах. Таким образом, ученики из сел будут иметь представление о своем будущем карьерном пути, т.к. каждый из айканатовцев обладает приоритетным правом на дальнейшее трудоустройство и прохождение стажировок в ведущих компаниях Казахстана.

Динара Дауренбекова, управляющий HR Директор BI Group

Институт менторства:

"Развитие института менторства в системе IQanat" - заключительная секция форума.

В этом году к программе присоединились 83 ментора, имеющих академические и карьерные успехи, которые наряду с попечителями будут поддерживать участников олимпиад, заряжая своим примером детей на достижения.

Среди гостей форума из числа менторов, директор компании Connected Home Ltd Мухтар Куанышбайулы, руководитель Школы программирования "QWANT" Бейбарыс Умирбаев и многие другие.

С каждым месяцем ряды менторов и попечителей фонда пополняются, фонд готов рассмотреть любые предложения по дальнейшему сотрудничеству.