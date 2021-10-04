Сотрудник колонии обещал осужденному пронести телефон за 100 тысяч тенге

В Актюбинской области сотрудника учреждения КА-168/1 осудили за мошенничество, суд приговорил его к штрафу в 1,5 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, сообщает zakon.kz.

Уголовное дело расследовалось Антикоррупционной службой Актюбинской области.

Он, будучи должностным лицом, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений обещал осужденному пронести в учреждение мобильный телефон, получив посредством электронного перевода 100 000 тенге. Однако старший сержант не выполнил обещание, а полученные деньги потратил на свои нужды, - рассказали в Антикоре.

30 сентября Антикоррупционная служба области провела профилактическое мероприятие с участием коллег осужденного, зачитав приговор суда.





Каждый из вас торжественно клялся посвятить все свои силы и знания во благо процветания Родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана. Однако, встречаются сотрудники, пытающиеся нажиться за счет служебного положения. При этом, ставя на кон собственную свободу, репутацию целого ведомства и коллег, близость родных. Призываю вас не брать и не давать взятки, не использовать свои служебные возможности в незаконных целях и в целом беречь честь мундира, - отметил сотрудник Антикора Турар Жекеев.

Также в Антикоре отметили, что возобновлена профилактическая работа по организации участия коллег осужденного на вынесении приговоров.